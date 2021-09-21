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В Уфе на месяц закроют участок одной из улиц

Перекрытие участка протяженностью менее 300 метров осложнит сообщение между проспектами Салавата Юлаева и Октября.

С 23 сентября до 29 октября будет закрыт для движения участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной от улицы Комсомольской до Заводской. На этом участке полностью обновят дорожное полотно.

Теперь для выезда с проспекта Салавата Юлаева в направлении Комсомольской/8 Марта или к проспекту Октября придется объезжать по Заводской или Владивостокской.

Также частично перекрыто движение по улице Орджоникидзе в Калининском районе между домами №12 и №14 в связи с повреждением на тепломагистрали №19. Работы планируют закончить к 6.00 22 сентября 2021 года.

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