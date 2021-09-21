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В Уфе сотрудник одного из вузов вымогал взятку в 7,5 млн рублей

Под суд пойдет заместитель главного инженера Уфимского государственного нефтяного университета.

В полицию обратился предприниматель, возглавляющий строительную компанию, которой было заключено несколько контрактов по ремонту помещений УГНТУ.

По словам директора, с ним связался заместитель главного инженера вуза и потребовал взятку в 7,5 млн рублей за подписи в актах о выполнении работ. В противном случае, по его словам, вуз расторг бы все контракты.

Первый взнос в размере одного миллиона рублей предприниматель передал посреднику на парковке торгово-развлекательного комплекса, сразу после передачи денег полиция задержала и посредника, и сотрудника вуза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Обвиняемый вину не признает.

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