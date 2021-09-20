Жители просят Радия Хабирова включить отопление, он призывает МинЖКХ с этим повременить

«Все-таки по отопительному сезону: я прошу отнестись внимательно, проявите мудрость: если мы сейчас везде включим отопление и к жителям придут платежки за сентябрь, они нас на вилы поднимут.

И это будет справедливо. Скажут: "Зачем вы топите наши дома, если еще можно..." Где-то можно надеть что-то, где-то – просто форточку не открывать. Мы с высокой вероятностью ждем потепления. Сейчас вы на полную катушку включите отопление, и жителям придут счета за сентябрь, будет замечательное начало отопительного сезона. Большинство не хочет включения отопления – значит, не надо включать.

Потому что счета выставят за весь сентябрь, а потом люди будут говорить – делайте перерасчет», – сказал Радий Хабиров.

Речь идет о том, что общедомовые приборы учета стоят далеко не во всех МКД республики, и там если отопление включат хотя бы на один день, платить по тарифу жителям придется за весь месяц, а не по факту потребления.

Тем временем большинство комментариев под последними постами Радия Хабирова в Instagram содержит призывы к началу отопительного сезона. Жители пишут:

«Тепло дайте в батареях».

«Здравствуйте, когда в школах включат отопление? сейчас +1 градус, после выходных в школе очень холодно».

«Здравствуйте, когда дадут отопление?»

«Невозможно холодно дома!»

«В садике 323 до сих пор нет отопления! Группа ледяная! Куда обращаться, где контакты того самого обещанного "штаба"?!»

«Включите отопление».

«В 78 детском саду до сих пор нет отопления, когда включат? В группе очень холодно, особенно после выходных».

«Когда будет отопление в г. Стерлитамак?»

«Включите отопление в г. Салават. На улице вода замерзла, дома дикий холод!»