Уфимцы могут проголосовать за «Арт-Квадрат» в опросе National Geographic Traveler

Голосование проходит в рамках проекта «Сокровища России», в котором освещаются туристические возможности страны.

Проект призван не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.

Голосование проходит по десяти номинациям, в одной из которых – «Общественное пространство» – номинировано одно из популярнейших мест города «Арт-Квадрат».

Проголосовать за него и посмотреть другие номинации можно по этой ссылке.