Жители Шакши подписывают петицию с требованием отделиться от Уфы

Согласно тексту петиции, составленной от имени жителей микрорайона Шакша Калининского района, люди устали от «скотского отношения» со стороны руководства республики.

«Так, основной въезд в многотысячный микрорайон Шакша осуществляется через скотопрогон, а второй проходит через технологические "красоты "Кроношпана", который также не соответствует требованиям: дорога постоянно разбита, отсутствует ее освещение.

В Шакше нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы.

Финансирование микрорайона осуществляется по остаточному принципу, а руководство города, видимо, даже не знает о его существовании!»

В связи с этим автор петиции призывает выделить Шакшу в отдельный район города наподобие Демы или в отдельный район республики.

Пока что петицию подписали менее 200 человек.