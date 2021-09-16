Восточный выезд из Уфы закончен более чем на 30%

«Многострадальный Восточный выезд... сейчас он в активной фазе, объем выполненных работ уже более 30 процентов. Строители уже установили 38 из 66 опор эстакады, уложили 110 балок будущего моста.

Масштабы стройки впечатляют, здесь одновременно работает 2400 человек, 170 единиц техники. 5 900 тонн металла для мостового перехода уже поступило на объект. К концу года планируем выйти на 40 процентов готовности, что значительно опережает изначально утвержденный график. Полностью Восточный выезд, как и обещали, тоже сдадим раньше, к концу 2023 года.

Проектом предусмотрены съезды с Восточного выезда – Федоровка-Шакша и на трассу М5. Предусмотрели мы и пересекающие магистраль путепроводы над Восточным выездом, чтобы местные жители могли удобно добираться домой и в сады», – сообщил в соцсетях Радий Хабиров.