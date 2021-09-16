В Башкортостане выпадет снег

По данным службы, на территорию республики в период с 16 по 21 сентября вторгнется арктическая воздушная масса.

Ожидается холодная погода со средней температурой воздуха на 2-4° ниже климатической нормы (норма – 10°).

Днем воздух будет прогреваться до +13°, ночью местами ожидаются заморозки до -5°, пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах со снегом. К 21 сентября вероятность осадков уменьшится.