В Башкортостане выпадет снег

Башгидромет предупреждает о грядущем резком похолодании, которое затронет некоторые районы республики.
По данным службы, на территорию республики в период с 16 по 21 сентября вторгнется арктическая воздушная масса.
Ожидается холодная погода со средней температурой воздуха на 2-4° ниже климатической нормы (норма – 10°).
Днем воздух будет прогреваться до +13°, ночью местами ожидаются заморозки до -5°, пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах со снегом. К 21 сентября вероятность осадков уменьшится.
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