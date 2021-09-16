В Башкортостане может начаться эпидемия птичьего гриппа

Как сообщает Управление, несколько вспышек птичьего гриппа зафиксировано в Челябинской области.

На данный момент противоэпизоотические службы республики уже приведены в готовность на случай обнаружения очага. В России за последнее время зафиксировано 17 вспышек в семи субъектах.

Птичий грипп – это вирусная болезнь с высокой летальностью, может поражать все виды сельскохозяйственных птиц, выкашивать до 100% заболевших и наносить огромный ущерб экономике. Во всех хозяйствах республики под угрозой находятся порядка 12 млн птиц.

В правительстве Башкортостана сообщили о том, что на 16 сентября не зафиксировано ни одного очага птичьего гриппа в Башкортостане.