Стало известно, когда дадут тепло в жилые дома Уфы

На совещании начальник управления обеспечения жизнедеятельности сообщил о том, что 16 сентября тепло начнут подавать в школы, детсады, больницы и другие соцобъекты.

В жилые дома Уфы планируют начать подачу отопления 22 сентября. Сроки могут перенести, если резко изменится погода.

Ранее мы писали о том, что в Белорецком районе республики отопление начали включать уже сегодня, 14 сентября, из-за многочисленных жалоб жителей на холод.