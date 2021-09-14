Стало известно, когда дадут тепло в жилые дома Уфы

14 сентября на совещании в администрации Уфы обсудили грядущее начало отопительного сезона 2020-2021 годов.
На совещании начальник управления обеспечения жизнедеятельности сообщил о том, что 16 сентября тепло начнут подавать в школы, детсады, больницы и другие соцобъекты.
В жилые дома Уфы планируют начать подачу отопления 22 сентября. Сроки могут перенести, если резко изменится погода.
Ранее мы писали о том, что в Белорецком районе республики отопление начали включать уже сегодня, 14 сентября, из-за многочисленных жалоб жителей на холод.
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