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Стало известно, когда дадут тепло в жилые дома Уфы

14 сентября на совещании в администрации Уфы обсудили грядущее начало отопительного сезона 2020-2021 годов.

На совещании начальник управления обеспечения жизнедеятельности сообщил о том, что 16 сентября тепло начнут подавать в школы, детсады, больницы и другие соцобъекты.

В жилые дома Уфы планируют начать подачу отопления 22 сентября. Сроки могут перенести, если резко изменится погода.

Ранее мы писали о том, что в Белорецком районе республики отопление начали включать уже сегодня, 14 сентября, из-за многочисленных жалоб жителей на холод.

В мэрии Уфы рассказали о том, что сделано для предотвращения повторения прошлогодней ситуации с отоплением

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