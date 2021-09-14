В Уфе временно отключат светофоры

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ближайшие дни отключат светофорное регулирование:

– с 15 по 17 сентября – на перекрестке улиц 8 Марта и Владивостокской,

– с 20 по 23 сентября – на улице Комсомольской на участке от Города Галле до 50 лет СССР.

В эти периоды там будут монтироваться и настраиваться новые светофоры.

Реконструкция Комсомольской началась в 2019 году, все работы еще не завершены. До конца ноября будут обустраивать тротуары, наружное освещение и видеонаблюдение.

Работы на участке улицы имени Города Галле протяженностью 350 метров от проспекта Октября до Комсомольской завершатся 15 октября текущего года.