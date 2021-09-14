В Башкортостане уже начали включать отопление

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта объявил о том, что принял решение начать подачу тепла раньше запланированного срока.

«Очень много жалоб на холод в квартирах поступает от горожан. Не будем ждать дальнейшего понижения температуры, отопительный сезон начинаем с 14 сентября. Завтра утром подаем тепло в больницы, школы, детсады и другие соцобъекты.

Сегодня по заявлению главврача белорецкой больницы подали тепло в больничный городок и в инфекционную больницу.

Жители домов, оборудованных приборами учета, платить за тепло будут со дня подписания акта приема прибора учета представителями собственников жилья, управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

Жители домов, не оборудованных приборами учета (таких в Белорецке примерно 5%), платить за тепло будут с первого октября», – сообщил Андрей Иванюта в соцсетях.