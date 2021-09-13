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В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

13 сентября Минздрав отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

По словам главы Минздрава Максима Забелина, суточный прирост заболевших коронавирусом в республике составил 310 человек – это новый рекорд с начала пандемии.

5343 человека находятся на амбулаторном лечении, в стационарах – 714 человек, из них 49 пациентов лежат в отделении интенсивной терапии, 11 подключены к ИВЛ. Инфекционный коечный фонд занят на 90%.

С конца августа ежедневно регистрируется 300+ пациентов с Covid-19 и 14-16 случаев смертей из-за осложнений, вызванных болезнью – это значительно больше, чем в прошлом году.

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