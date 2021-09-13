В Башкортостане отопление включат раньше, чем обычно

«Если руководствоваться информацией, предоставляемой Гидрометцентром и погода не поменяется, то к 20-22 сентября уже среднесуточная температура ниже восьми градусов будет на протяжении пяти суток.

Поэтому если данный прогноз будет сбываться, предлагаю с 16 числа текущего месяца начать поэтапное подключение социальных объектов и параллельно – МКД», – сообщил Мирзаев.

При этом отопление не поступит в квартиры сразу же: со дня пуска тепла до того, как потеплеют батареи, может пройти от трех и более суток.

Ранее в «БашРТС» предупредили о том, что тепло могут дать в жилые дома в сентябре, и тогда строка «отопление» появится уже в следующих квитанциях.

Согласно нормативам, для подачи отопления в дома среднесуточная температура воздуха на улице должна держаться ниже восьми градусов в течение пяти суток. Обычно это бывает в начале октября.