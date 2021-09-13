В Башкортостане отопление включат раньше, чем обычно

13 сентября на совещании в правительстве глава МинЖКХ Алан Мирзаев рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону.
«Если руководствоваться информацией, предоставляемой Гидрометцентром и погода не поменяется, то к 20-22 сентября уже среднесуточная температура ниже восьми градусов будет на протяжении пяти суток.
Поэтому если данный прогноз будет сбываться, предлагаю с 16 числа текущего месяца начать поэтапное подключение социальных объектов и параллельно – МКД», – сообщил Мирзаев.
При этом отопление не поступит в квартиры сразу же: со дня пуска тепла до того, как потеплеют батареи, может пройти от трех и более суток.
Ранее в «БашРТС» предупредили о том, что тепло могут дать в жилые дома в сентябре, и тогда строка «отопление» появится уже в следующих квитанциях.
Согласно нормативам, для подачи отопления в дома среднесуточная температура воздуха на улице должна держаться ниже восьми градусов в течение пяти суток. Обычно это бывает в начале октября.
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