Строительство нового моста через Белую вышло на финишную прямую

«Мы в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту в Уфе – соединили два берега реки Белой. И теперь уже можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина – 688 метров, будет три полосы движения.

На следующей неделе уже закончим автоматическую сварку, объединим узлы конструкции. Сейчас очень сложный и ответственный технический процесс, строители опускают пролетное строение на опорные части при помощи мощных 200- и 500-тонных домкратов.

Я уже не раз говорил, насколько важен для нас этот новый мост. С каждым годом нагрузка на старый становилась все больше и больше. Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева мы сможем существенно расшить этот непростой транспортный узел и на треть увеличить пропускную способность южных ворот Уфы.

Строители обещают запустить движение уже в этом году – в конце октября. После этого приступим к реконструкции старого моста, который построили еще в 1956 году», – написал Радий Хабиров.