В Уфе парк Нефтехимиков реконструируют в первую очередь

Ранее глава республики Радий Хабиров в соцсетях попросил уфимцев выбрать парк, который нужно благоустроить в первую очередь. Большинство проголосовало за парк Нефтехимиков.
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ufacity.info
Более 29 тысяч человек приняло участие в опросе, и треть из них выбрала парк Нефтехимиков. Следом идут озеро Теплое и Демский парк, набравшие почти одинаковое количество голосов.
Все эти территории, как и многие другие парки Уфы, в любом случае приведут в порядок до 2024 года, речь шла именно о том, что благоустраивать в первую очередь.
Парк Нефтехимиков был заложен в 1947 году в формате городского сада, позже на его территории построили ДК «Химик» и стадион «Строитель», с 1980 года официально носит название «Парк культуры и отдыха нефтехимиков». В последние годы он выглядит заброшенным и неухоженным.
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