В Уфе парк Нефтехимиков реконструируют в первую очередь

Более 29 тысяч человек приняло участие в опросе, и треть из них выбрала парк Нефтехимиков. Следом идут озеро Теплое и Демский парк, набравшие почти одинаковое количество голосов.

Все эти территории, как и многие другие парки Уфы, в любом случае приведут в порядок до 2024 года, речь шла именно о том, что благоустраивать в первую очередь.

Парк Нефтехимиков был заложен в 1947 году в формате городского сада, позже на его территории построили ДК «Химик» и стадион «Строитель», с 1980 года официально носит название «Парк культуры и отдыха нефтехимиков». В последние годы он выглядит заброшенным и неухоженным.