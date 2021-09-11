На инвестсабантуе «Зауралье-2021» за день подписали соглашения на 98 млрд рублей

В Сибае завершился третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021», организованный правительством Башкортостана и Агентством стратегических инициатив.
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glavarb.ru
Как сообщает пресс-служба правительства, всего за один день форума были подписаны соглашения на сумму 98 млрд рублей, в том числе с ООО «Макдоналдс» и ПАО «Банк Уралсиб».
«Макдоналдс» в ближайшие пять лет откроет в Башкортостане семь новых ресторанов и семейную гостиницу, о которой мы писали ранее, вложив 650 млн рублей.
Это будет бесплатная гостиница рядом с больницей, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение.
Первая такая гостиница открылась в России в 2013 году в Казани, она функционирует на пожертвования. Чтобы попасть в нее, нужно обратиться к лечащему врачу.
Как ожидается, в Уфе она примкнет к Республиканской детской клинической больнице (Степана Кувыкина, 98).
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