В Уфе ограничат движение транспорта на набережной и нескольких улицах

Строительство моста и масштабное спортивное мероприятие в ближайшее время негативно скажутся на ситуации на дорогах в центре Уфы.
Из-за строительства моста-вставки в створе улицы Воровского движение транспорта по набережной реки Белой на участке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской будет закрыто до 14 сентября.
Это может создать заторы в ближайшие дни, так как многие уже привыкли пользоваться этой дорогой для объезда ремонтируемой развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.
Кроме того, в связи с проведением Уфимского международного марафона, который соберет более 5500 профессиональных спортсменов и любителей бега, будут временно перекрывать несколько улиц:
– с 12.00 11 сентября до 22.00 12 сентября будет перекрыт участок Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;
– 7.00 до 15.30 12 сентября проезд будет ограничен в соответствии с картой маршрутов забегов (схема выше).
Общественный транспорт тоже будет объезжать перекрываемые участки.
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