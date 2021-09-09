В Уфе ограничат движение транспорта на набережной и нескольких улицах

Из-за строительства моста-вставки в створе улицы Воровского движение транспорта по набережной реки Белой на участке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской будет закрыто до 14 сентября.

Это может создать заторы в ближайшие дни, так как многие уже привыкли пользоваться этой дорогой для объезда ремонтируемой развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Кроме того, в связи с проведением Уфимского международного марафона, который соберет более 5500 профессиональных спортсменов и любителей бега, будут временно перекрывать несколько улиц:

– с 12.00 11 сентября до 22.00 12 сентября будет перекрыт участок Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;

– 7.00 до 15.30 12 сентября проезд будет ограничен в соответствии с картой маршрутов забегов (схема выше).

Общественный транспорт тоже будет объезжать перекрываемые участки.