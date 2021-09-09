Радий Хабиров: «Башкортостан может возглавить женщина»

«По преемнику – разумеется, об этом я даже не думаю. Есть такая шутка – "не по зарплате вопрос задаете". Это будут решать, во-первых, люди, и во-вторых, президент.

И даже во-первых президент, потому что если досрочное прекращение полномочий, назначать исполняющего обязанности – это право президента. Это... не мое, поэтому совсем не думаю.

Отвечу только так: слава богу, в республике растет плеяда хороших будущих руководителей. Сейчас они не растекаются по миру и по стране, так что проблем с этим, я думаю, не будет.

Может ли это быть женщина? Конечно, может. Почему нет? У нас две женщины – главы районов, очень боевитые. В Иглино сейчас довольно запущенная ситуация, но там такая деятельная женщина, мне кажется, у нее очень хорошо получается», – сказал Радий Хабиров.