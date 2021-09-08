В Уфе перекроют движение транспорта на двух участках

До 17 сентября из-за ремонта будет перекрыта половина проезжей части улицы Пархоменко в районе пересечения с Оренбургской.

Во время ремонта другой половины дороги движение будет закрыто с 20 сентября до первого октября.

Кроме того, в связи со строительством «Восточный выезда» с 15 сентября 2021 года по 15 сентября 2022 года будет закрыт для движения транспорта участок дороги «Федоровка-Шакша» в районе остановки общественного транспорта «Сады Механизатор».

Его можно будет объехать по другой дороге (на схеме выше).