В Уфе устанавливают новые дорожные знаки

Вместо него на дорогах появится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» (на картинке выше).

Раньше таблички 8.23 устанавливали перед каждой дорожной камерой на пути, то есть если на дороге было 10 камер, то водитель видел и 10 табличек.

Теперь знак 6.22 будет устанавливаться без уточнения конкретного расстояния до начала контроля, его могут установить даже только на въезде в населенный пункт, но действовать знак будет на всю его территорию и на все камеры, установленные вдоль дороги.