Стало известно, когда в Уфе начнут строить крематорий

На сегодняшний день проект проходит госэкспертизу. На территории крематория расположится колумбарий (кладбище для погребальных урн), и нужно провести межевание территории под каждый объект.

Зимой 2022 года завершится составление сметы и будет подана заявка на финансирование, далее определят подрядчика и приступят к строительству, которое начнется ориентировочно не раньше начала лета 2022 года.

Комплекс расположится вдоль улицы Парижской Коммуны, между бывшим поселком Новоалександровка (Орджоникидзевский район) и территорией завода «Башнефть-Новоил».

Проект включает парковочные места, зону ожидания, остановки общественного транспорта и другие элементы благоустройства. Рядом с крематорием расположатся кладбище и мемориальный комплекс.