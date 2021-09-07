В Уфе снесут замок в «Олимпик парке»

У владелицы здания не было разрешения на его строительство и ввод в эксплуатацию. Значительная его часть (203 кв. м.) расположена на муниципальной земле.

Собственница утверждает, что документы не были оформлены потому, что администрация торопила предпринимателей со строительством объектов ко Всемирным детским играм. После ввода здания в эксплуатацию документы ей так и не предоставили.

Здание пытались снести в 2020 году, но мэрия заморозила процедуру. Шестого сентября 2021 года стало известно, что его все-таки снесут, это на время остановит работу всего «Олимпик парка». Участок под ним площадью 274 метра выставлен на продажу с начальной стоимостью 3,3 млн рублей.