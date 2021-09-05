Холод и дожди: погода в Уфе 6-10 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, всю ближайшую неделю днем будут идти дожди и температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.

Самым дождливым будет четверг, девятое сентября. По ночам температура будет опускаться до 1°. Сильного ветра не ожидается.

По республике в целом, по данным Башгидромета, шестого-восьмого сентября погода будет одинаковая: до +17°, местами небольшие дожди, ветер умеренный, днем порывистый. При прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°.