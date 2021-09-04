Мэрия Уфы обещает компенсировать отмененные автобусные маршруты

С 29 августа текущего года в Уфе отменили несколько автобусных маршрутов, среди них были и очень популярные у жителей.
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ufacity.info
Перестали работать следующие маршруты:
№201 («Дагестанская – Северный автовокзал»);
№239 («Северный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Нижегородка»);
№25 («Телецентр – Троллейбусное депо №2»);
№52с («Оздоровительный комплекс "Сипайловский"» – "Юрюзань");
№260 («Микрорайон "Белореченский"» – Театр кукол»);
№269 «Микрорайон "Белореченский"» – Асфальтобетонный завод».
№223 («ТЭЦ-1 – ТСК "Пушкинский"»).
В мэрии это объясняют низким пассажиропотоком или наличием альтернативных маршрутов, за исключением последнего, от которого отказался перевозчик.
Общественность встретила эту новость крайне негативно, так как проблема с транспортом в городе стоит очень остро. На это в администрации отвечают, что проблем возникнуть не должно, так как на маршруте №69 «Башавтотранс» с третьего сентября перешел на двусменный режим работы, а на маршрутах №51 и №51а на восемь единиц увеличено количество выходов.
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