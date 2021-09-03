В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Башгидромета, в республике днем и вечером третьего сентября 2021 года местами ожидается ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

МЧС рекомендует отменить все поездки, находиться в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Также лучше убрать с незастекленных балконов и лоджий незакрепленные вещи и переставить автомобиль подальше от деревьев, вывесок, рекламных щитов, знаков.

Если сильный ветер застанет вас на улице: не стойте под линиями электропередач, не пытайтесь укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш.