В уфимскую больницу поступило поддельное сливочное масло

Победитель тендера, компания из Санкт-Петербурга поставила продукт под названием «Масло сливочное. Крестьянское» в ГКБ №13 Уфы.

Проверка Россельхознадзора выявила в составе масла превышение содержания жирных кислот, характерных для растительных жиров, и отсутствие кислот, характерных для молочных жиров. Другими словами, поставщик собирался кормить пациентов больницы растительным маслом сомнительного содержания.

Поступил ли продукт в столовые больницы – не уточняется. В Россельхознадзоре подчеркнули, что поставка фальсифицированной и контрафактной продукции может нанести вред здоровью людей.