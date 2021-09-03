В уфимскую больницу поступило поддельное сливочное масло

Нарушения в поставках продуктов для одной из уфимских больниц выявил Россельхознадзор.
Победитель тендера, компания из Санкт-Петербурга поставила продукт под названием «Масло сливочное. Крестьянское» в ГКБ №13 Уфы.
Проверка Россельхознадзора выявила в составе масла превышение содержания жирных кислот, характерных для растительных жиров, и отсутствие кислот, характерных для молочных жиров. Другими словами, поставщик собирался кормить пациентов больницы растительным маслом сомнительного содержания.
Поступил ли продукт в столовые больницы – не уточняется. В Россельхознадзоре подчеркнули, что поставка фальсифицированной и контрафактной продукции может нанести вред здоровью людей.
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