Банк России внес три компании из Башкортостана в список сомнительных организаций

Все они – ломбарды: это фирмы «Ломбард 999 плюс», «Ломбард Рублевъ плюс» и «АА ломбард», у них есть офисы в Уфе и других городах республики.

Причины внесения в список не уточняются. Теперь официально они не могут работать на рынке как ломбарды. С 2021 года всем ломбардам приходится получать соответствующий статус, в противном случае их вычеркивают из реестров.

Всего в списке 23 компании из республики: это исключенные из реестров микрокредитные организации, финансовые пирамиды, ломбарды и другие фирмы, чаще всего так или иначе специализирующиеся на выдаче денег населению.