В Уфе заработал новый фонтан на Советской площади

Торжественный запуск состоялся первого сентября, перед этим гостям праздника была представлена театрализованная программа.

Реконструкция площади началась год назад, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Часть старых лип, против спила которых протестовали уфимцы, сохранили и будут заменять по мере необходимости.

Перед ПГПУ появился сквер «Студенческий», перед Детской музыкальной школой №1 – еще один сквер. По выходным площадь будет пешеходной, а в дальнейшем на ней установят памятник Герою России Минигали Шаймуратову.