В Башкортостане глава района получил условный срок за хищение 26 млн рублей

Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 годы Гайса Янбаев, будучи директором агропромышленной компании «Тавакан», через бухгалтера перевел на личный счет 26 млн рублей по поддельным договорам на поставку оборудования для молочной фермы.

Техника действительно поступила, но не от компаний, а из Фонда соцэкономразвития. Сведения об операциях были переданы в Минлесхоз, который выделил компании субсидию на 10 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. Первого сентября 2021 года стало известно, что суд дал Янбаеву пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Остальные обвиняемые также отделались условным сроком.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Янбаев до сих пор возглавляет администрацию Кугарчинского района.