В Башкортостане на питание чиновников потратят до 3 млн рублей

Управление делами главы республики объявило тендер на организацию питания для чиновников во время заседаний и совещаний.
В программу входят завтраки, обеды и ужины на официальных мероприятиях. Максимальная стоимость контракта – 2,99 млн рублей.
Меню включает бутерброды с красной икрой и различные изысканные блюда русской и башкирской кухни, а также иностранные десерты (панна-котта, тирамиссу), вина, коньяки и водку.
Приемы пищи будут проводиться в разных залах, в том числе в VIP-комнатах, посуда должна быть фарфоровой, а столы – накрыты белыми скатертями.
Это уже восьмой подобный тендер в 2021 году: прошлые обошлись бюджету в 23,7 млн рублей.
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