В Башкортостане ожидаются заморозки до -2 градусов

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан информирует о резкой смене погоды в регионе.
По данным Башгидромета, 29 августа 2021 года ночью и утром «местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°».
МЧС предупреждает о возможной гибели растений и призывает принять меры для их сохранения, а также напоминает, что с наступлением холодов начинается пожароопасный сезон в городах, так как многие люди будут на ночь включать обогреватели.
В этом году август выдался аномально жарким: несколько дней подряд перекрывались температурные рекорды, некоторые из них держались более полувека.
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