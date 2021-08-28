В Башкортостане ожидаются заморозки до -2 градусов

По данным Башгидромета, 29 августа 2021 года ночью и утром «местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°».

МЧС предупреждает о возможной гибели растений и призывает принять меры для их сохранения, а также напоминает, что с наступлением холодов начинается пожароопасный сезон в городах, так как многие люди будут на ночь включать обогреватели.

В этом году август выдался аномально жарким: несколько дней подряд перекрывались температурные рекорды, некоторые из них держались более полувека.