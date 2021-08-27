В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя во всех розничных магазинах Башкортостана запретят первого сентября в связи с проведением торжественных линеек.

Это правило действует в республике с 2007 года. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.

Как ожидается, в 2021 году все дети начнут учебу очно, однако из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки Радий Хабиров поручил проработать особые антиковидные меры к началу учебного года. Также с 2020 года повышается доступность интернета в отдаленных населенных пунктах, чтобы при необходимости была возможность перевести большее количество школ на дистанционное обучение.