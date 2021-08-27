В Уфе отремонтируют здание кинотеатра «Победа»

В начале 2000-х была проведена реконструкция здания. С 2017 года кинотеатр не функционирует, строение постепенно ветшает, в 2019 его отдали в распоряжение детской школы искусств.

«Кинотеатр "Победа" – объект культурного наследия регионального значения, памятник архитектуры 1948 года, включен в перечень объектов историко-культурного наследия народов Республики Башкортостан и подлежит государственной охране.

Здание бывшего кинотеатра "Победа" мы передали в безвозмездное пользование Детской музыкальной школе №5 в целях создания на его базе детской школы искусств.

Сроки выполнения работ по объекту будут определены после утверждения научно-проектной документации», – сообщили в администрации Уфы в ответ на запрос одного из жителей.