В Уфе построят крематорий, против которого выступили жители

Первый в Уфе крематорий расположится вдоль улицы Парижской Коммуны, между бывшим поселком Новоалександровка (Орджоникидзевский район) и территорией завода «Башнефть-Новоил».

На площади в почти две тыс. кв. м. снесут дома и постройки, частично затронут садовые товарищества. Стоит отметить, что практически все помещения в округе заброшены, там никто не живет и ими никто не пользуется.

Проект крематория включает парковочные места, зону ожидания, остановки общественного транспорта и другие элементы благоустройства. Рядом с крематорием расположатся кладбище и мемориальный комплекс.

В 2020 году уфимцы создали петицию против строительства крематория: одни выступают против по религиозным соображениям, другие опасаются за экологию. Письма были направлены в прокуратуру и другие службы. Тогда жителей заверили, что проект будет соответствовать всем санитарным нормам.

На проектирование крематория было потрачено более пяти млн рублей. Когда начнется строительство и во сколько оно обойдется, пока неизвестно.