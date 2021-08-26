В Уфе задержали велосипедных воров

Уфа остается одним из самых велосипедных городов России и, соответственно, одним из лидеров антирейтинга по количеству случаев краж велосипедов.
Как сообщает пресс-служба МВД, в Уфе были задержаны подозреваемые в краже велосипедов.
В дежурную часть поступило заявление от 43-летнего уфимца: он сообщил, что у него украли три велосипеда на общую сумму более 80 тысяч рублей.
Оперативники быстро установили личности подозреваемых: ими оказались ранее неоднократно судимые 23-летняя уфимка и ее 42-летний приятель.
Они проникли в подъезд дома, где проживает заявитель, и при помощи плоскогубцев и отвертки разобрали противоугонный трос, которым были скреплены велосипеды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Проверяется причастность пары к другим подобным преступлениям в Уфе.
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