В Уфе задержали велосипедных воров

Как сообщает пресс-служба МВД, в Уфе были задержаны подозреваемые в краже велосипедов.

В дежурную часть поступило заявление от 43-летнего уфимца: он сообщил, что у него украли три велосипеда на общую сумму более 80 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых: ими оказались ранее неоднократно судимые 23-летняя уфимка и ее 42-летний приятель.

Они проникли в подъезд дома, где проживает заявитель, и при помощи плоскогубцев и отвертки разобрали противоугонный трос, которым были скреплены велосипеды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Проверяется причастность пары к другим подобным преступлениям в Уфе.