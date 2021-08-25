Уфимский активист добился возможности участвовать в выборах через суд

Ранее мы писали о том, что жители Уфы записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на действия городской избирательной комиссии, намеренно признавшей часть подписей в пользу Бирюкова недействительными.

По их словам, претензии комиссии абсурдны: у одной из женщин будто неправильно указана регистрация, что не соответствует действительности, а две других подписи якобы поставлены одной рукой.

Кировский районный суд при рассмотрении дела даже не стал по факту опрашивать избирателей, поставивших подписи.

Тогда активист обратился в Верховный суд, пожаловавшись на эти и другие нарушения со стороны городской избирательной комиссии. Коллегия из трех судей обязала ГИК зарегистрировать Бирюкова в качестве кандидата в депутаты горсовета Уфы.