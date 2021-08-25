Уфимский активист добился возможности участвовать в выборах через суд

Леонид Бирюков – общественный активист движения «Дворы наши». Выступал против вырубки деревьев в Уфе, нарушений при проведении общественных обсуждений изменения генплана и застройки парка Гафури.
Ранее мы писали о том, что жители Уфы записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на действия городской избирательной комиссии, намеренно признавшей часть подписей в пользу Бирюкова недействительными.
По их словам, претензии комиссии абсурдны: у одной из женщин будто неправильно указана регистрация, что не соответствует действительности, а две других подписи якобы поставлены одной рукой.
Кировский районный суд при рассмотрении дела даже не стал по факту опрашивать избирателей, поставивших подписи.
Тогда активист обратился в Верховный суд, пожаловавшись на эти и другие нарушения со стороны городской избирательной комиссии. Коллегия из трех судей обязала ГИК зарегистрировать Бирюкова в качестве кандидата в депутаты горсовета Уфы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.