В Уфе ожидаются пробки из-за укладки асфальта на Комсомольской

25 августа асфальт укладывают на участке от улицы Города Галле до 50 лет СССР, начнутся работы на участке от перекрестка улиц Комсомольской и Города Галле в направлении ТРЦ «Июнь». Дорогу будут перекрывать частично.

Ранее сообщали о том, что движение транспорта по реконструируемой части Комсомольской запустят к первому сентября 2021 года. К этой же дате будут завершены работы по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинский учреждений, на остальных участках тротуары, наружное освещение и видеонаблюдение будут устроены к концу ноября 2021 года.

Работы на участке улицы имени Города Галле протяженностью 350 метров от проспекта Октября до Комсомольской завершатся 15 октября текущего года.