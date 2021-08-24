В Уфе реконструируют парк Нефтехимиков

Об этом 24 августа на совещании в мэрии сообщила глава отдела мониторинга общественного мнения.

Парк Нефтехимиков и один из расположенных напротив него скверов отреставрируют в 2022-2023 годах. Его включат в госпрограмму «Формирование городской среды».

В бюджет реконструкция парка еще не заложена, и неизвестно, будет ли проект обсуждаться с жителями.

Парк Нефтехимиков был заложен в 1947 году в формате городского сада, позже на его территории построили ДК «Химик» и стадион «Строитель», с 1980 года официально носит название «Парк культуры и отдыха нефтехимиков». В последние годы он выглядит заброшенным и неухоженным.