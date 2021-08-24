В Уфе мужчина получил срок за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Часть суммы посредник оставил себе, а часть передал госинспектору, который должен был взамен выдать обвиняемому права без фактической сдачи экзаменов.

Обвиняемый свою вину признал, суд приговорил его к трем годам лишения свободы и испытательному сроку в три года за дачу взятки. Прокуратура будет пытаться обжаловать приговор и требовать ужесточения наказания. В отношении указанного сотрудника ГИБДД также возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Уфе сразу семь сотрудников ГИБДД обвиняются в создании преступного сообщества с целью продажи прав без сдачи экзаменов.