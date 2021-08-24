В Уфе ограничат движение транспорта по улице Заки Валиди

Перекрывать дорогу будут ежедневно с с 8.00 до 24.00 в период с 25 по 29 августа на следующих участках:

– по улице Заки Валиди от Аксакова до Гафури;

– по улице Генерал-губернатора Перовского.

WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов.

Для участия в чемпионате в Уфу уже прибыли делегации от Москвы (411 человек), Якутии, Хабаровского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, ожидается делегация в 110 человек от Санкт-Петербурга.