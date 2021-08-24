В Уфе ограничат движение транспорта по улице Заки Валиди

Движения ограничат в целях обеспечения безопасности во время проведения финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia-2021.
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ufacity.info
Перекрывать дорогу будут ежедневно с с 8.00 до 24.00 в период с 25 по 29 августа на следующих участках:
– по улице Заки Валиди от Аксакова до Гафури;
– по улице Генерал-губернатора Перовского.
WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов.
Для участия в чемпионате в Уфу уже прибыли делегации от Москвы (411 человек), Якутии, Хабаровского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, ожидается делегация в 110 человек от Санкт-Петербурга.
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