Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт бульвара Хадии Давлетшиной

Как сообщили 24 августа на совещании в мэрии, по контракту срок завершения работ на этом объекте – 29 октября 2021 года.

Однако, по словам начальника Управления по строительству, работы планируется завершить ко Дню республики (11 октября).

На сегодняшний день завершены работы по замене асфальта на проезжей части и тротуарах на участке от улицы Николая Дмитриева до Заводской.

Следующий участок – от проспекта Октября до улицы Комсомольской и завершающий этап будет от Комсомольской до Заводской.