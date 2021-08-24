Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт бульвара Хадии Давлетшиной

В Уфе продолжается капитальный ремонт бульвара Хадии Давлетшиной на участке от проспекта Октября до улицы Николая Дмитриева. Общая протяженность объекта составляет 1,1 км.
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ufacity.info
Как сообщили 24 августа на совещании в мэрии, по контракту срок завершения работ на этом объекте – 29 октября 2021 года.
Однако, по словам начальника Управления по строительству, работы планируется завершить ко Дню республики (11 октября).
На сегодняшний день завершены работы по замене асфальта на проезжей части и тротуарах на участке от улицы Николая Дмитриева до Заводской.
Следующий участок – от проспекта Октября до улицы Комсомольской и завершающий этап будет от Комсомольской до Заводской.
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