Во всех муниципалитетах Башкортостана введут режим ЧС

Изначально режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи был введен в июле в городе Кумертау и 25 районах, далее его расширили еще на 15 районов.

По словам министра сельского хозяйства, сейчас готовится документы для распространения режима на всю республику, так как засуха уничтожила значительную часть урожая. Введение режима ЧС позволит получить компенсации фермерам, но только тем, которые страховали урожай.

Ранее в Минлесхозе России сообщали о том, что засуха в этом году уничтожила 200 тыс. гектаров посевов в Башкортостане. Так или иначе пострадали из-за засухи пострадали 300 тыс. из 2,5 млн га засеянных площадей, нехватку дождей фиксировали в 33 районах республики.

Радий Хабиров уверял, что дефицита в республике не будет, а в Минсельхозе заявили, что это не должно сказаться и на ценах в магазинах.