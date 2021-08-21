В Уфе два дня подряд стоит рекордная жара, река Белая продолжает мелеть

Прошлый рекорд был поставлен в 2008 году: тогда 20 августа днем воздух прогрелся до +32,5°.

За последнюю неделю абсолютный максимум температуры перекрывается уже в третий раз: 16 августа днем было +34,2° (прошлый температурный рекорд на эту дату тоже был зафиксирован в 2016 году – +33,6°), 19 августа воздух прогрелся до +36,2° (прошлый рекорд – +34,0° – был зафиксирован в 2016 году).

В этом году река Белая около Уфы обмелела также до рекордной отметки -162 см (на 21 августа). За прошлые 130 лет наблюдений минимальная глубина Белой была зафиксирована в засушливом 2010 году – -155 сантиметров.

Минлесхоз республики заявляет о чрезвычайной пожароопасности, до девятого сентября жителям запрещено посещать все леса.