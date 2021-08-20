В Уфе суд отправил под арест задержанного начальника отдела ГИБДД

35-летний Арсен Мухтаруллин был задержан прямо на рабочем месте. Суд удовлетворил прошение следователей об аресте, так что ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Следствие считает, что в 2018 году Мухтаруллин, будучи старшим инспектором подразделения ГИБДД, через посредников получал вознаграждение за выдачу прав людям, лишенным их из-за нарушений.

Повторная сдача экзаменов не проводилась, наказание к нарушителям не применялось. Возврат прав обходился им в сумму от 12 до 24 тысяч рублей.

На сегодняшний день ФСБ и следственный комитет выявляют другие преступления, к которым может быть причастен Мухтаруллин.

Ранее мы писали также, что сейчас в федеральном розыске находится бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдус Шайбаков.