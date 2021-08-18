В Башкортостане с Путиным общались переодетые в сотрудниц завода чиновницы

Несмотря на то, что завод на самом деле принадлежит австрийской группе компаний «Ласселсбергер», само по себе его открытие – положительный момент для экономики региона, так как означает создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

На встрече президенту задавали вопросы якобы сотрудницы организации, облаченные в заводскую форму, в которых местные жители признали местных чиновниц из районной администрации, причем они представлялись своими именами.

После обсуждений в соцсетях материал об этом выпустил блогер-урбанист Илья Варламов:

«Мне вот интересно, Путин был в курсе всей этой постановки? Знал, что беседует с фейковыми "работниками и строителями" завода, или это целиком инициатива властей Башкортостана? А может, это идея ФСОшников, чтобы всякие плебеи случайно не оказались рядом с президентом?» – задается вопросами блогер.

Полную статью под названием «Как в Башкирии обманули Путина (и всех россиян)» можно почитать на его сайте.