В Уфе ФСБ задержала группу сотрудников ГИБДД за взятки

Сразу четыре автоинспектора, в том числе майор полиции, были доставлены в следственный отдел: их подозревают в получении взяток.
Подробности дела не разглашаются, в сети появилась информация о том, что уфимские полицейские за вознаграждение помогали повторно получить права тем, кто ранее был лишен их.
Все четверо служат в отделе по исполнению административного законодательства, один из них в звании майора возглавляет подразделение.
В последнее время в республике нарастает все больше скандалов, связанных со служителями закона: в июле нескольких полицейских арестовали за подбрасывание наркотиков жителям, а также за взятку был арестован глава отдела полиции Иглинского района Ирек Халиков.
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