В Уфе ФСБ задержала группу сотрудников ГИБДД за взятки

Подробности дела не разглашаются, в сети появилась информация о том, что уфимские полицейские за вознаграждение помогали повторно получить права тем, кто ранее был лишен их.

Все четверо служат в отделе по исполнению административного законодательства, один из них в звании майора возглавляет подразделение.

В последнее время в республике нарастает все больше скандалов, связанных со служителями закона: в июле нескольких полицейских арестовали за подбрасывание наркотиков жителям, а также за взятку был арестован глава отдела полиции Иглинского района Ирек Халиков.