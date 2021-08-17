В Башкортостане подорожало жилье

Согласно новой версии приказа Минстроя, опубликованной на портале правовой информации, средняя стоимость квадратного метра жилья в городах в июле-августе составила 51 073 рубля, что на 4,9% выше стоимости во втором квартале (48 687 рублей).

В районах средняя стоимость «квадрата» жилплощади также возросла с 41 384 до 43 412 рублей (4,9%).

Средняя стоимость жилья фиксируется для расчета субсидий, предоставляемых нуждающимся жителям, и опирается на реальные данные, но не отражает стоимости в отдельно взятом городе. Застройщики ориентируются только на рынок и собственные затраты.

Например, в Уфе цены на новостройки от некоторых застройщиков превышают 100 тысяч рублей за «квадрат».