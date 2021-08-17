Гендиректор «Уфаоргсинтеза» уволился после пожара, в котором погиб человек

Тогда очевидцы сообщали о взрыве, видео с камер наблюдения с моментом вспышки попало в сеть. При взрыве один человек пострадал и один – мужчина 1970 года рождения – погиб.

Пожар тушили несколько часов. На место происшествия выехала прокуратура, СК возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности. 17 августа стало известно, что глава «Уфаоргсинтеза» Юрий Дудников досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Кроме того, в 2021 году компанией интересовался Росприроднадзор после жалоб уфимцев на плохой воздух.

Стоит отметить, что Юрий Дудников ранее и сам возглавлял отделение Росприроднадзора и покинул службу в 2018 году, чтобы работать на «Башнефть».