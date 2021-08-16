Башкортостан в разгар волны Covid-19 отправляет врачей в Узбекистан

В Узбекистан направили делегацию из БГМУ. Радий Хабиров отметил, что это уже третья страна ближнего зарубежья, которой помогут врачи из Башкортостана: ранее местные специалисты работали в Абхазии и Кыргызстане.

Количество уезжающих медиков не уточняется, но, по словам главы республики, речь идет о большой делегации. Прошлые командировки длились от трех недель до месяца.

Тем временем в Башкортостане зафиксирован рекордный для этого года суточный прирост больных Covid-19: 290 человек. 61 пациент сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

15 августа был подбит антирекорд по количеству летальных случаев из-за осложнений болезни: за сутки скончались 12 человек.