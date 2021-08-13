Как повлияет засуха на цены в Башкортостане?

Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов в интервью агентству «Башинформ» заявил, что засуха не может повлиять на рост цен на продукты питания, так как фермеры продают продукцию по цене намного ниже тех, что мы видим в магазинах.

«Рост цен на отдельные виды продуктов питания – это спекуляция со стороны недобросовестных предпринимателей. Жители о таких фактах сразу должны сообщать в антимонопольную службу или правоохранительные органы.

Наши сельхозпроизводители остаются внакладе при любом раскладе. Чтобы исключить цепочку в виде перекупщиков и магазинов между производителями и нашими жителями, мы в республике активно развиваем систему сельхозярмарок и думаем, как придать ей еще более цивилизованный вид.

Всего таких площадок у нас более 300. Для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств – это прекрасная возможность напрямую продать свою выращенную продукцию, а жителям купить качественный продукт по приемлемым ценам», – сказал Министр.

Радий Хабиров ранее отметил, что ожидаемый урожай в этом году полностью покроет внутреннюю потребность региона.